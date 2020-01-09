Göğebakan: "Basın özgür olmalıdır" - Son Dakika
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Göğebakan: "Basın özgür olmalıdır"

17 dakika önce

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Göğebakan:

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Göğebakan, basının özgür olması gerektiğini söyledi.


Gazetecilerin haklarıyla ilgili düzenlemeler getiren 212 sayılı kanunun 1961 yılında Resmi Gazete'de yayınlandığı gün olan 10 Ocak, ülkemizde her yıl 'Çalışan Gazetecler Günü' olarak kutlandığını belirten Başkan Talat Göğebakan, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri anlık olarak toplumla paylaşan, toplumun gözü ve kulağı olan, kamuoyunun hızlı ve doğru habere ulaşmasını sağlayan gazeteciler, kuşkusuz son derece önemli bir mesleği icra etmektedir. Gazeteciler bir yandan toplumu bilgilendirme işlevini yerine getirirken diğer yandan da toplumun kültürel hayatına, ürettikleri içerikle yön vermekte ve kanaatleri şekillendirmektedir. Basın mensupları aynı zamanda bir ülkenin kültürel sermayesi, düşünen beyni ve ilerleyen toplumun motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle basının özgür olmasından yanayız" dedi.


Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan basın mensupları ve basın gönüllülerin bu günü en içten dilekleriyle kutladığını vurgulayan Göğebakan, şunları ifade etti:


"Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim." - ERZURUM

Gazeteciler Günü, Talat Göğebakan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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