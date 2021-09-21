Üye Girişi
Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak - Son Dakika

Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak

21.09.2021 14:45

Türkiye'nin "Genel Maksat Helikopteri" ihtiyaçlarının özgün bir platformla temin edilmesi hedefiyle geliştirilen Gökbey helikopteri, Teknofest'te uçuş gerçekleştirecek. TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) tarafından geliştirilen GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı, sadece TEKNOFEST 2021'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

Yüz binlerce katılımcının yer almasının beklendiği TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bugün başladı. Etkinlikte bilim ve teknolojik gösterimlerin yanı sıra Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayi ürünleri de sergilenecek. TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY ve AKSUNGUR ilk kez uçuş gösterisi yapacak.

AA'nın haberine göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Gökbey Helikopteri Program Müdürü Gökhan Tursun, Gökbey Programı kapsamında bir helikopter endüstrisi kurulmasına yönelik büyük bir altyapı yatırımının hayata geçirildiğini ifade etmişti.

Tursun, "3'üncü prototipimiz çıktı, 4'üncü prototipimiz üretim hattında. Prototiplerle yer ve uçuş testlerini, kalifikasyon, sertifikasyon testlerini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki sene içinde de ilk teslimatımızı yapmayı planlıyoruz." dedi.

Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak

GÖKBEY TEKNOFEST'E ÖZEL UÇUŞ YAPACAK

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Teknofest 2021'de Hürkuş, Aksungur ve Gökbey 21 Eylül tarihinde uçuş gösterisi gerçekleştirecek. TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı ilk kez TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi sergileyecek.

Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak

TUSAŞ, festivalde yetenek programları, işe alım süreçleri ve kariyerle ilgili soruları bire bir cevaplayacak ve genç katılımcılar arasında etkileşimi artıracak olan "Pilot Sensin" ve "Odaklan ve Havalan" adında keyifli aktivitelerin de yer alacağı sürpriz etkinlikler gerçekleştirecek.

Festival kapsamında TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkanı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinlikler de yapılacak.

Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak

Helikopter, Teknofest, Gökbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 20:28 Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler 19:57 Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum 19:40 Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum
Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı 19:28 Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı Dolmabahçe'de bir gol daha! Fark 2'ye yükseldi 19:12 Dolmabahçe'de bir gol daha! Fark 2'ye yükseldi Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor 16:12 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı         
20:47
Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın         
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü         
19:43
Güvercin tartışmasında silahına sarılan şahıs, pompalıyla arkadaşını vurdu Güvercin tartışmasında silahına sarılan şahıs, pompalıyla arkadaşını vurdu         
19:29
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi         
18:59
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 20:53:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement