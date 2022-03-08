Gökçeada'da 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Gökçeada'da 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı

08.03.2022 15:40
Gökçeada'da 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma, hayvan hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakaladı.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma, hayvan hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakaladı.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü ve arama faaliyetleri kapsamında, hayvan hırsızlığı ile çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan Ü.K. ile 7 suç kaydı ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A. yakalandı. Şüpheliler Ü.K. ve F.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Jandarma, Hisarcık, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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