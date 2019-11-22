Gökçen Efe, Tire'de şehadetinin 100. yılında anıldı

İstiklal Savaşı kahramanı Gökçen Hüseyin Efe, şehadetinin 100. yılında özel bir program ile anıldı.

Programa Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Belediye Başkan yardımcısı Halil Doğukan Eroğlu, MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, Tire Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Güven, Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Duygu Hazırol ve çok sayıda davetli katıldı.

Tire Belediyesi Tarih Danışmanı Ali Özçelik'in Gökçen Hüseyin Efe ve Tire Kuvayı Milliyesi konferansı ile başlayan programda, Eğridere Gökçen Efe Derneği Zeybek Ekibi, Tire Halk Eğitimi Merkezi Zeybek Ekibi sahne aldı.

Program, Şef Gökhan Orbahçı yönetimimdeki Tire Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosunun Zeybek ve Kahramanlık Türküleri ile sona erdi.

Program sonunda Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu gecede emeği geçenlere teşekkür etmek için sahneye davet edildi.

Başkan Duran Gökçen Efe ve tüm Kuvay-ı Milliye kahramanlarını rahmetle anarken programa katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaymakam Çobanoğlu ise teşekkür konuşmasından sonra zeybek oynadı.