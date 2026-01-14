Gökkuşağı Faşizmi Belgeseli 18 Ocak'ta Yayında - Son Dakika
Gökkuşağı Faşizmi Belgeseli 18 Ocak'ta Yayında

14.01.2026 12:40
TRT, LGBTQ+ lobilerinin etkisini ele alan 'Gökkuşağı Faşizmi' belgeselini 18 Ocak'ta yayınlayacak.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni belgeseli "Gökkuşağı Faşizmi", 18 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre belgesel, LGBTQ+ temelli küresel lobi ağlarının eğitim, medya, toplumsal hayat ve politikalar üzerindeki etkilerine ilişkin eleştirel bakış açısı sunacak.

İki yılı aşkın bir araştırma ve hazırlık sürecinin ürünü olan belgesel, uzman isimlerin değerlendirmeleri ve farklı coğrafyalardan gerçek yaşam öyküleriyle tek yönlü bir anlatıdan kaçınmayı amaçlıyor.

Altı bölümden oluşan yapımda, hoşgörü söylemiyle gündeme gelen sürecin ideolojik bir baskı unsuruna dönüşmesi sorgulanıyor.

Çekimleri Almanya, ABD, İspanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 12 ülkede gerçekleştirilen yapım, meseleyi sloganlardan uzak, derinlikli ve çok katmanlı bir bakışla ele almayı hedefliyor.

Belgeselin duyurusunu sosyal medya hesabından yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri... Aile kurumuna savaş açan, evlatlarımızı ve değerlerimizi hedef tahtasına oturtan bir ideolojik kuşatmayı ifşa ediyoruz. Yeni tabii orijinal belgeseli 'Gökkuşağı Faşizmi', 18 Ocak Pazar günü tabii'de." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gökkuşağı Faşizmi Belgeseli 18 Ocak'ta Yayında

Gökkuşağı Faşizmi Belgeseli 18 Ocak'ta Yayında
