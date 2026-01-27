Göktaş ve UNICEF'ten Çocuklar İçin Önlemler

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile görüştü. Göktaş, "Çocuklarımızın dijital platformlarda karşı karşıya kaldığı riskler ve bu alanda geliştirdiğimiz koruyucu mekanizmalarımız başta olmak üzere birlikte atılabilecek ortak adımları değerlendirdik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini açıkladı. Bakan Göktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Çocuklarımızın dijital platformlarda karşı karşıya kaldığı riskler ve bu alanda geliştirdiğimiz koruyucu mekanizmalarımız başta olmak üzere birlikte atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın haklarını her platformda korumaya ve gelişimlerini her alanda desteklemek için tüm paydaşlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."