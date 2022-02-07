Gölbaşı Belediyesi çalışanlarından Başkan Şimşek'e sürpriz karşılama - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi çalışanları, maaş zammının ardından Başkan Ramazan Şimşek'i, belediye binası önünde teşekkür pankartı ile karşıladı.

Şimşek'in, Meclis toplantısında Gölbaşı Belediyesinde en düşük işçi maaşının 5 bin 55 TL olduğunu açıklamasının ardından, haftanın ilk iş gününde çalışanlar belediye binası önünde toplandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i ellerinde pankartlar ve davul zurna ile karşılayan çalışanlar, Şimşek'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şimşek, "Sizler çalışıyorsunuz bizler de emeğinizin karşılığını veriyoruz. Bu bizim görevimizdir. İlçeyi ayakta tutan sizlersiniz. Temizleyen, onaran, bakan, güzelleştiren ve insanların rahat yaşamasını sağlayan sizleriniz. Allah nasip ederse güzel işlere hep birlikte imza atacağız." dedi.

Konuşmanın ardından belediye çalışanları tarafından Şimşek'e plaket ve çiçek takdim edildi.