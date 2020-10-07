Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan süt işletmesine ziyaret - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, süt işletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Köksal, ilçeye bağlı Küçükören köyünde faaliyet gösteren süt işletmesini ziyaretinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İsletme sahibi Özkan Kılınç, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı desteğin önemini belirterek, teşekkür etti, yemin üretici tarafından karşılanması durumunda hayvancılığın karlı yatırım olacağını anlattı.
Ziyarete Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Yılmaz da katıldı.
- Kaynak: AA
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