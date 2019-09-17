Gölbaşı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Gölbaşı İlkokulu'ndaki törene Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, birim müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Bilgihan, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Eğitim, bireyin doğmasından başlayarak aile, okul ve çevre etkileşimi ile yaşam boyu devam eden, bir yandan yeni hayata hazırlarken bir yandan da gelişmesini sağlayan ve sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı ve çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alandır. Ülke kalkınmasının temel dinamiğidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza ve milletimize faydalı olarak geleceğe hazırlaması görevi hepimize düşmektedir. Okullarda alt yapı eksikliklerini gidermek, çocuklarımıza iyi şartlarda eğitim sunmak amacıyla gerekli tedbirleri almaya gayret göstermeliyiz."

Konuşmanın ardından halk oyunu ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.