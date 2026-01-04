Gölbaşı\'nda Karla Mücadele Başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş makineleri eş zamanlı olarak sahada görev yapıyor. İlçe merkezi ve köyler arasındaki ulaşım ağını açık tutmak amacıyla hazırlanan planlı program dahilinde, karla kaplanan köy ve mezra yolları tek tek trafiğe açılıyor. Kaymakamlık yetkilileri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu ve kapalı grup köy yolu kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. - ADIYAMAN