Gölbaşı\'nda Kurt Kazası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kurt, aracın çarpması sonucu telef oldu.
Olay, Gölbaşı ilçesi Çelik Rampası mevkisi yakınlarında meydana geldi. Yola aniden çıkan bir kurda araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurt olay yerinde telef olurken araçta hasar meydana geldi.
Ölen kurt araç sürücüsü tarafından yol kenarına alındı. - ADIYAMAN
