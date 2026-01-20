Gölbaşı\'nda Minibüs Devrildi: 4 Yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Mesut İçli'nin kullandığı 33 L 7931 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde minibüsteki Murat K., Hüseyin Y., Yılmaz İ. ve Mehmet Ö.'nün yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.