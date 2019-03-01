Gölbaşı'nda Okullarda Deprem ve Yangın Tatbikatı
1 saat önce
Gölbaşı Kurugeçit İlk ve Ortaokulunda, Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Lisesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.
Gölbaşı Kurugeçit İlk ve Ortaokulunda, Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile İbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Lisesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.
Okul idarelerince gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, okul bahçesinde çıkan yangının ardından sirenler çaldı.
Öğrenciler okuldan çıktı, sağlık ekipleri, yangından etkilenen öğrencilere müdahale etti.
Alevlere Gölbaşı Belediyesi
itfaiye ekipleri müdahale ederek, bahçedeki temsili yangını söndürdü. Polis
ve 112 Acil Servis
ekipleri de alanda hazır bulundu.
Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sevim Uluçay, tatbikat dolayısıyla yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: AA
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