Gölcük'te kayın tohumları toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen etkinlikte, kayın tohumları toprakla buluşturuldu.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğünce, Eriklitepe'de 40 hektar alanda ormanları gençleştirme çalışması kapsamında 150 kilogram kayın tohumu toprağa bırakıldı.

Etkinliğe, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Orman İşletme Sakarya Bölge Müdürü Ziya Polat, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Orman İşletme Müdürü Serdar Kabakçı, Öz-Orman Sendikası Şube Başkanı İslam Şişman ve vatandaşlar katıldı.

Orman İşletme Müdürü Serdar Kabakçı, yaptığı konuşmada, ormanların insanlar gibi belirli bir ömrü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kayın ağacının ömrü 120 yıldır. Biz burada kayın ağacının gençleştirme çalışmalarını yapıyoruz. Kayın ağacı 120 yaşına yaklaştığında, yeni fidelerin yetişmesi için tohumlamayı yapıyoruz. Bugün 150 kilogram kayın tohumunu toprakla buluşturmak için burada etkinlik yapıyoruz. Bu tohumlardan yaklaşık 15 bin ile 20 bin arasında kayın ağacı yeşerecek."

Konuşmaların ardından kayın tohumları protokol üyelerince toprağa bırakıldı.