Son Dakika Haberleri: Gölcük Ziraat Odası'nda Çanakçı Güven Tazeledi

Gölcük Ziraat Odası'nda Çanakçı Güven Tazeledi

1 saat önce

Gölcük Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Bekir Çanakçı yeniden başkan seçildi.

Gölcük Ziraat Odası'nda Çanakçı Güven Tazeledi, System.String[]
Gölcük Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Bekir Çanakçı yeniden başkan seçildi.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen Gölcük Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu'na AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar İsmail Yıldız, siyasi partilerin ilçe belediye başkan adayları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üyeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurul toplantısında Mustafa Cintaş divan başkanlığına seçildi.

Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, açılış konuşmasında, çiftçiler olarak geçmiş yılları aradıklarını, zor günler geçirdiklerini söyledi.


Girdi fiyatlarında her yıl büyük oranda artış olduğunu belirten Çanakçı, "Üreticilerimiz tüm bu zor koşullara dayandıkları halde, emeklerinin karşılığını hiçbir şekilde alamıyorlar. Bahçede, tarlada toptan olarak satılan ürünler, pazarlarda ve özellikle marketlerde 4-5 katına satılmaktadır. Bin bir emekle üretmeye çalışanlar ve tüketiciler bu sistemden en çok zarar görenlerdir." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen seçimlerde tek aday olan Çanakçı, yeniden başkan oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:46 Kaynak: AA

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