Golf Mad Pro-Am\'da Max Kramer Şampiyon

07.02.2026 15:11
Serik'te düzenlenen Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda Max Kramer birinciliği elde etti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Max Kramer şampiyon oldu.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulüp'te düzenlenen organizasyona 20 ülkeden 104 golfçü katıldı. Profesyonel ve amatör golfçülerin mücadele ettiği turnuvada Max Kramer birinci oldu. Alman golfçü 5 bin avro kazandı. Turnuvada ikinciliği Liam Murray, üçüncülüğü Leon Açıkalın elde etti. Fraport TAV Antalya Airport ve Turkcell ana sponsorluğundaki turnuva ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada dereceye giren golfçülerin ödüllerini NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizmci Yasin Akkanat ve Golf Mad Genel Direktörü Bekir Kara verdi. 3 gün süren turnuvada dereceye giren sporculara toplam 50 bin avro ödül verildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Turnuva, Spor, Son Dakika

