Gomeda Ultra Trail 2 Kapadokya'da koşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gomeda Ultra Trail 2 Kapadokya'da koşuldu

Gomeda Ultra Trail 2 Kapadokya\'da koşuldu
03.05.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Mustafapaşa beldesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gomeda Ultra Trail koşusu, 376 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla start aldı.

Mustafapaşa Kent Meydanı’ndan başlayan parkurlar, Gomeda Vadisi, Ayvalı, Bahçeli, Cemil Köyü ve Damsa Barajı güzergâhlarından geçerek Mustafapaşa Kent Meydanında sona erdi.

Efor Entertainment ve BBi Medya tarafından düzenlenen etkinliğe toplam 376 yarışmacı katıldı. ABD, Rusya, Sri Lanka, Japonya ve Kırgızistan gibi birçok ülkeden atletler farklı parkurlarda koştular. Etkinlik kapsamında, 50K Ultra Trail, 25K Trail, 10K Trail ve 5K Trail olmak üzere 4 parkur koşuldu.

Gomeda Ultra Trail 2 Kapadokya'da koşuldu

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit ÖZTÜRK 10K koşucuları arasında yerini aldı. Spor etkinliklerinin Kapadokya bölgesine olan katkısının önemini vurgulayan ÖZTÜRK “Ultra Trail etkinlikleri bölgeye gelen nitelikli turist sayısının artışına katkı sağlıyor. Aynı zamanda Gomeda gibi eşsiz bir vadinin tanıtımının desteklenmesi de Gomeda Ultra Trail etkinliğinin bir diğer olumlu katkısı. İnşallah her geçen yıl katılım artarak devam eder ve Kapadokya’ya sürdürülebilir bir değer katar.”

Basın Bültenleri, Son Dakika

Son Dakika Basın Bültenleri Gomeda Ultra Trail 2 Kapadokya'da koşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek

11:01
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
10:51
“Yeraltı“ setinde “koku“ iddiası Devrim Özkan ateş püskürdü
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:38
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Cinayetten sonra bakın ne yapmış
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
10:24
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 11:24:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Gomeda Ultra Trail 2 Kapadokya'da koşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.