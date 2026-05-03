Gomeda Ultra Trail 2 Kapadokya\'da koşuldu

Mustafapaşa Kent Meydanı’ndan başlayan parkurlar, Gomeda Vadisi, Ayvalı, Bahçeli, Cemil Köyü ve Damsa Barajı güzergâhlarından geçerek Mustafapaşa Kent Meydanında sona erdi.

Efor Entertainment ve BBi Medya tarafından düzenlenen etkinliğe toplam 376 yarışmacı katıldı. ABD, Rusya, Sri Lanka, Japonya ve Kırgızistan gibi birçok ülkeden atletler farklı parkurlarda koştular. Etkinlik kapsamında, 50K Ultra Trail, 25K Trail, 10K Trail ve 5K Trail olmak üzere 4 parkur koşuldu.

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit ÖZTÜRK 10K koşucuları arasında yerini aldı. Spor etkinliklerinin Kapadokya bölgesine olan katkısının önemini vurgulayan ÖZTÜRK “Ultra Trail etkinlikleri bölgeye gelen nitelikli turist sayısının artışına katkı sağlıyor. Aynı zamanda Gomeda gibi eşsiz bir vadinin tanıtımının desteklenmesi de Gomeda Ultra Trail etkinliğinin bir diğer olumlu katkısı. İnşallah her geçen yıl katılım artarak devam eder ve Kapadokya’ya sürdürülebilir bir değer katar.”