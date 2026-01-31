Gönen\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gönen ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'nde çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. (37) idaresindeki 16 SM 685 plakalı otomobil, Gönen istikametinden Yenice istikametine seyir halindeyken, Kumköy Kavşağı'nda F.A. (37) yönetimindeki 10 AJJ 344 plakalı otomobil ile karşılıklı olarak çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada toplam 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR