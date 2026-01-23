Gönülden Bir Öğün Projesi Başladı - Son Dakika
Gönülden Bir Öğün Projesi Başladı

23.01.2026 14:19
İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahibi 20 bin öğrenciye öğle yemeği desteği sağlayacak projeyi hayata geçirdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği tarafından ihtiyaç sahibi 20 bin öğrenciye öğle yemeği verilmesinin amaçlandığı "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, proje ile hiçbir çocuğun okuldan soğumaması, sokaktaki risklerle karşıya kalmaması ve eğitimine sağlıklı bir şekilde kesintisiz devam edebilmesinin amaçlandığını söyledi.

İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirdi. Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen proje lansmanına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı dezavantajlı ailelerin çocukları arasından belirlenen öğrencilere, başta öğle yemeği olmak üzere temel beslenme ihtiyaçlarını okul ortamında karşılayabilmesi için İstanbul Valiliği ve hayırseverlerin desteği ile eğitim- öğretim yılı boyunca aylık olarak maddi destek sağlanacak.

Proje hakkında bilgi veren Vali Gül, şunları söyledi:

"Çocuklarımız artık okullar açıldığında bütün kitaplarına masanın üzerinde erişebiliyorlar. 2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın dezavantajlı kesimlerde verdiği toplam ödenek 22 milyar lira. Bunu şu yüzden söylüyorum. Olur ya bazılarınız içinizden şöyle düşünebilir; bizler bunu yapalım ama devlet, bakanlık ne yapıyor? Bizim toplamda 1,5 milyarlık yerel bir kaynak oluşturacağız ama Bakanlığımızın da 22 milyar lira harcadığını bilerek haklarını temsil etmek istiyorum.

İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valisinin başkanı olduğu, 25 kişilik mütevellisi olduğu ve 26 yıldır da sosyal projelere destek veren İstanbul'a ait bir vakıf. Dolayısıyla bu vakfın yaptığı, önceliklendirdiği üç hedef kitle var, hepsinde çocuk var ve hepsinde eğitim ve sağlık var. Dezavantajlı çocuklara, üstün zekalı çocuklara ve üstün yetenekli çocuklara yönelik çalışma yapıyoruz. Üstün zekalı çocuklara LGS'de tam puan alan öğrencilerimizin tamamına burs veren bir yağı oluşturduk. Hiçbir mensubiyetine bakmadan sadece başarı bursu veriyoruz. Yine İstanbul'umuzda yetim olup kirada olan, ihtiyaç sahibi olanların tamamına bir kişiyi arkada bırakmadan 'Kardeş Aile' projemizle kira desteği veriyoruz. Engellilerle ilgili, dışarıda kalan evsizlerle ilgili hayata dair her konuda toplumun meselesini kendi meselemiz kabul edip projeler geliştiriyoruz.

"Çocuklarımızın önünde sorun olarak görülen mesele gündemimizden çıkmış olacak"

Her okulumuzda okul spor kulübü kurarak çocuklarımızın spor yapmasını, kitap okumasını, yeteneğine göre enstürman çalmasını, mahalle ölçeğimizdeki 240 ödev evimizde çocuklarımızın ders çalışağı bir imkan sağlamaya çalışıyoruz. Amaç; çocuklarımızın boşlukta olmamaları, suça sürüklenmemeleri, koruyucu önleyici tedbirler alarak bir kişiyi bile arkada bırakmamak. Arkada kalan her çocuk bizim çocuğumuz o yüzden şartlar değiştikçe yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. İstanbul'umuzda iki sene önce ikili eğitim oranı yüzde 70'ti. Cumhurbaşkanımızı öncülüğünde ikili eğitim oranını yüzde 26'lara çektik, amacımız sıfırlamak. Çocuklar artık daha çok okulda vakit geçiriyorlar. Çocukların öğlen okulda kalması gerekiyor ve dezavantajlı çocuklara yemek desteği verilmesi gerekiyor. Biz de yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencimizin yüzde 4'üne yani 100 bin çocuğumuza sıcak yemek verme hedefimiz var. 20 bin çocuğun yemeğini İstanbul Valiliği olarak biz karşılayacağız. İnanıyorum ki bunu yaptığımızda çocuklarımızın önünde sorun olarak görülen mesele gündemimizden çıkmış olacak."

Buluşmaya; İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, protokol mensupları, İstanbul Çocukları Vakfı mütevelli heyeti üyeleri, hayırsever iş insanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
