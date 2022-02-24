Google, Play Store'deki Uygulamaların Minimum Gereksinlerini Gösterecek! - Son Dakika
Üye Girişi

Google, Play Store'deki Uygulamaların Minimum Gereksinlerini Gösterecek!

24.02.2022 04:52
Google, Play Store'deki Uygulamaların Minimum Gereksinlerini Gösterecek!

Google artık Play Store'a bir uygulama yüklemek için hangi gereksinler gerektiğini gösteren yeni bir güncelleme alacak.

Google kısa süre önce Play Store'da, bir cihazın bir uygulamayı yüklemek için karşılaması gereken gerekli veya minimum Android OS sürümünü size söyleyen yeni bir güncelleme yayınladı. Play Store 29.2.13 sürümü artık "Uygulama Bilgisi" altında desteklenen minimum sürümü gösteren "Android OS" adlı yeni bir satır öğesi içeriyor.

Her Android uygulamasının "minimum Android sürümünü" ve "Android sürümünü hedefle"yi tanımlaması gerekir. Minimum sürüm, bir uygulamanın desteklediği en eski Android sürümünü belirtirken, hedef sürüm, uygulamanın oluşturulduğu amaçlanan Android sürümünü belirtir.

Google, Play Store'deki Uygulamaların Minimum Gereksinlerini Gösterecek!

Apple firmasına ait iOS tarzı göstergeler, Google Play Store'da Sürüm, Güncelleme Tarihi, İndirme, Sunan, Çıkış Tarihi ve Uygulama İzinleri ile birlikte görünen bir satır öğesi ekledi.

Google, Play Store'un web sürümünde uzun süredir minimum işletim sistemi gereksinimini gösteriyor. Ancak bu hat ilk kez Android telefonlarda ortaya çıktı.

Google Play Store, cihazınız tarafından desteklenmeyen uygulamaları zaten gizlediğinden bu yeni özellik pek kullanışlı değildir. Örneğin, bir uygulama yalnızca Android 7 ve sonraki sürümler için oluşturulmuşsa, Android 6 çalıştıran bir telefon kullanıyorsanız onu uygulama mağazasında bulamazsınız.

Ayrıca Google Play Store, bir uygulamayı indirmeye başladığınızda ana ekranınızda dairesel bir yükleme göstergesi gösteren yeni bir özellik ekledi.

Geçen ay Google Play Store, alt çubuğa yeni bir "Teklif" sekmesi ekledi. Temel olarak, sekme size tek bir yerde uygulamalar, oyunlar, filmler ve kitaplar arasında bir dizi fırsat ve indirim sunar. Teklifler, öne çıkan kartlarda görüntülenir. Play Store artık doğrudan akıllı telefonunuzdan Android TV ve Wear OS uygulamalarını bulmanızı ve yüklemenizi de sağlıyor.

YORUMLAR
500
Netflix Hesabını Farklı Konumda Yaşayan Biriyle Paylaşmak Netflix Hesabını Farklı Konumda Yaşayan Biriyle Paylaşmak

Google Play Store, Android, Google, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Google, Play Store'deki Uygulamaların Minimum Gereksinlerini Gösterecek! - Son Dakika


Son Dakika
01:06 ABD, Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı? Beyaz Saray'ın, yol haritası açıklandı
01:02 Benfica stadında gol yağmuru! Ajax, maçının kazananı çıkmadı
00:57 Nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı!
00:47 Twerk yaptığı ayının saldırısına uğrayan kız büyük korku yaşadı
00:31 Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti
23:48 Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü
23:46 Ukrayna parlamentosu kararı kabul etti! Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL uygulanacak
23:44 Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet
23:10 AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyadan "Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu" dedi, binlerce yorum geldi
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 04:59:36. #1.11#
SON DAKİKA: Google, Play Store'deki Uygulamaların Minimum Gereksinlerini Gösterecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement