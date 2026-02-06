Giresun'un Görele ilçesindeki Hayrullah Koç parkında oluşturulan çocuk bakım odası hizmete girdi.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, açılış programında, anne ile çocuklarının ihtiyaçlarını modern ve hijyenik ortamda giderebilmelerini sağlayan bir hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.
Programa, İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Görele'de Çocuk Bakım Odası Açıldı - Son Dakika
