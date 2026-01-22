Görev Köpeği Pars, Samsun Emniyetine Teslim Edildi - Son Dakika
Görev Köpeği Pars, Samsun Emniyetine Teslim Edildi

22.01.2026 16:27
OMÜ'de eğitilen Belçika Malinois cinsi köpek Pars, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimince yetiştirilen Belçika Malinois cinsi görev köpeği "Pars", Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere teslim edildi.

26 aylık olan görev köpeği Pars, OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen program ile OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a teslim edildi. Branş eğitimleri kapsamında uyuşturucu, bomba ve benzeri alanlarda uzmanlaştırılacak olan Pars, eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların güvenliği için görev yapacak.

"Bomba, narkotik bulabilir"

Programda OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ilgili bilgi veren Prof. Dr. Fatma Aydın, "Üniversitemiz bünyesinde Afet Eğitimi ve Yönetimi Merkezimiz bulunmaktadır. Merkezimizde 4 personel görev yapmaktadır. Ayrıca arka planda, hem öğrencilerimizden hem de akademisyenlerimizden oluşan 27 kişilik bir ekip yer almaktadır. Bu ekip, Türkiye'de ilk defa arama kurtarma çalışmaları için akredite olan bir ekiptir. Ekibimizin birçok çalışması bulunmaktadır. Bunlardan biri de köpek eğitimleridir. Bu kapsamda Dost adlı bir köpek yetiştirdik. Bu çalışmanın çıkış noktası, ekibimizin Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmalarına katılması ve orada bir arama köpeğinin ne kadar önemli olduğunun farkına varılmasıdır. Ekip, deprem bölgesinden döndükten sonra bu köpeğin eğitimlerine başlamıştır.

Dost, eğitimlerinin sonunda İçişleri Bakanlığı tarafından açılan bir sınava girmiş ve bu sınav sonucunda akredite olmuştur. Böylece Türkiye'de üniversiteler arasında akredite edilen tek köpek olmuştur. Diğer köpeğimizin adı ise Parstır. Pars, 2023 yılında doğmuştur. Bu köpeğimiz de arama için eğitilmiş bir köpektir. Kendisine ne gösterilirse onu bulabilmektedir, bomba ve narkotik maddeleri tespit edebilme yeteneğine sahiptir" dedi.

"Birinci derecede yardımcı oluyorlar"

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ise, "Bizim çalışmalarımızda köpekler birinci derecede yardımcı oluyorlar. Pars'ın özellikle narkotik suçla mücadele konusunda arkadaşlarımıza birinci derecede katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Bu nazik davranışlarında dolayı rektörümüz ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Köpeklerin eğitimleri, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülüyor"

OMÜ'den alınan bilgiye göre Türkiye'de üniversiteler arasında ilk olma özelliği taşıyan OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi, gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Birim, geçen yıl "Kentsel Arama Kurtarma" eğitimlerini tamamlayarak AFAD tarafından akredite edilirken, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde de aktif görev aldı. Merkez bünyesindeki köpeklerin eğitimleri, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülürken, çalışmalar OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Yener Aksoy, Arama Kurtarma Ekip Lideri Uğur Güngör ile köpek eğitmenleri Gökhan Özel ve Yıldıray Ortahisar koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. - SAMSUN

