Görme Engelli Öğretmenden Umut Mesajı

04.02.2026 11:22
Mukaddes Arıcan, müzik öğretmeni olarak engelli öğrencilere ilham veriyor ve azmin gücünü gösteriyor.

Konya'da doğuştan görme engelli Mukaddes Arıcan, mezun olduğu okulda, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşarken kendisi gibi görme engelli öğrencilere de umut oluyor.

Doğuştan görme engelli Arıcan, çocukluktan itibaren müziğe ve müzik aletlerine ilgi duymaya başladı.

Azmi ve kararlılığıyla ilk, orta, lise eğitimini tamamlayan Arıcan, 2022'de Necmettin Erbakan Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren ve puan üstünlüğüne göre ataması gerçekleşen 26 yaşındaki Arıcan, mezun olduğu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak göreve başladı.

Atandığı okulda 2023'ten bu yana hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşayan Arıcan, AA muhabirine, azmi ve sevdiklerinin desteğiyle nelerin başarılabileceğini herkese gösterdiğini söyledi.

Mesleğini çok sevdiğine ve gururla yaptığını dile getiren Arıcan, "Öğretmen olma hayaliyle bu yolda ilerledim. Bazıları 'Diğer insanlar yapamıyor sen mi yapacaksın?' diyordu ama isteyince ve azmedince oluyor." dedi.

"Kendi ritimlerini bulsunlar ki karanlıkta kaybolmasınlar istiyorum"

Arıcan, öğrencilerine "imkansız" diye bir şeyin olmadığını her fırsatta hatırlattığını belirterek, "Müzik benim dünyamdaki karanlığı aydınlatıyor. İnsanlar karanlığı boşluk sanıyor ama benim karanlığım notalarla dolu. Notaları bağlamamın tellerinde ve piyanomun tuşlarında inşa ediyorum. Öğrencilerime de ışığın dışardan gelmediğini, içimizde bir melodinin olduğunu anlatıyorum. Bana göre bastonla yolumuzu bulmak bir ritimdir. Öğrencilerime, hayatın karmaşası içinde bu zorlu yolculukta ritimlerini bulmayı öğretiyorum. Kendi ritimlerini bulsunlar ki karanlıkta kaybolmasınlar istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinin karşılarında sadece bir müzik öğretmeni görmediğini, kendi geleceklerini hissettiklerini vurgulayan Arıcan, şöyle konuştu:

"Büyüdüklerinde benim gibi olmak istiyorlar. Öğrencilerime, 'Siz yapabilirsiniz.' dediğimde bu boş bir teselli gibi durmuyor. Çünkü benim her adımım, her başarım onlar için yaşayan kanıt. Sınıfa girdiğimde öğrencilerimin yüzünü görmüyorum ama onların enerjisini, heyecanını ve o günkü hüzünlerini seslerinin tonundan, nefes alışlarından hissedebiliyorum. Öğrencilerim de ben de görme engelli olduğumuz için aramızda güçlü bağ olduğunu düşünüyorum. Azimlerini gördükçe enerji ve istekle okula geliyorum."

"Öğretmenimiz bize hayatta imkansız diye bir şeyin olmadığını hatırlatıyor"

Arıcan'ın öğrencilerinden 13 yaşındaki Elif Nur Doğancı, öğretmenini örnek aldığını anlatarak, "Öğretmenimin sınıfa girdiğini duyunca çok heyecanlanıyorum. Bize dersleri daha verimli işlememiz için enerji veriyor, yol gösteriyor. Öğretmenimiz bize hayatta imkansız diye bir şeyin olmadığını hatırlatıyor. " dedi.

Kaynak: AA

