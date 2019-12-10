Görme engelliler Akıncı TİHA uçuşunu sesli dinleyebilecek

Türkiye Beyazay Derneği, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracının (TİHA), 6 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk uçuş anını, görme engelliler için tiyatro sanatçısı Barbaros

Uzunöner'e sesli betimleme ile anlattırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sesli betimlemeye,

derneğin sosyal medya hesaplarından erişim sağlanmaya başlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkan Lokman Ayva, sesli

betimleme geleneğinin Türkiye'de çok yaygın olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz görme engelliler, televizyon izlerken ya da radyo dinlerken kendi hayal dünyamızda yaşanan şeyi hayal

ederiz. Bu noktadan hareketle milli gururumuz Akıncı TİHA'nın uçuş

anını tiyatro sanatçımız Barbaros Uzunöner'e sesli betimlemeli olarak

anlattırdık. Sesli betimlemeyi dinledikçe yaşanan bu anın heyecanını

biz görme engelliler de aynı şekilde hissettik ve gurur duyduk."