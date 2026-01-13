Görme Engellilerden Yasa Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Görme Engellilerden Yasa Talebi

13.01.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme engelliler, Beyaz Baston Haftası'nda CHP ile yasa çıkarılması için dayanışma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Görme engeliler, Beyaz Baston Haftası kapsamında CHP Grup Toplantısı'na katılıp, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. CHP Ankara Milletvekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, görme engelliler için yasa çıkarılması çağrısında bulunarak, "Tüm siyasi partileri bu sesi duymaya ve bu talebin yerine getirilmesi konusunda dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği ve Türkiye Körler Federasyonu temsilcileri, Beyaz Baston Haftası kapsamında TBMM'de CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görme engellilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, görüşmenin ardından dernek başkanları ile TBMM'de açıklama yaptı.

Görme engellilerinin yasa talebini dile getiren Nazlıaka, "Görme Engeller Haftası nedeniyle bugün hepimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Beyaz Bastonlu arkadaşlarımızın bir talebi var. Diyorlar ki bizim için bir yasa çıkarılmalı. Bugün hep birlikte grup toplantısına katıldık ve genel başkanımız da bu konuda onların taleplerini iletti. Tüm siyasi partileri bu sesi duymaya ve bu talebin yerine getirilmesi konusunda dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

"Türkiye'de engellilerin yaşadığı pek çok sorun var"

Açıklamada konuşan Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan, "CHP'yle ve diğer gruplarla da görüşmeler yaparak bugünün farkındalığını, Beyaz Baston'un anlamını anlatmak için kendimizi buralarda tanıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar ise görme engellilerin çözülmeyen sorunları nedeniyle Beyaz Baston Haftası'nı kutlamadıklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'de engellilerin yaşadığı pek çok sorun var. Beyaz baston bizim bir çeşit gözümüzdür, bizim rehberimiz, yol arkadaşımızdır. Bu anlamda bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesidir. Bunun tanıtılması, Türkiye'de erişilebilirlikle ilgili sorunların dile getirilmesi ve pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sayın Genel Başkan Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi bir beyaz baston yasasının mutlaka çıkarılması yönündeki taleplerimizi içeren dosyamızı ve engelli sorunlarını ifade eden 75 maddelik sorunlar ve çözüm önerilen içeren bildirgemizi kendilerine sunacağız. Bu hafta nedeniyle hem sokaklarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz hem de TBMM ya da bürokrasi içerisinde görüşmeler yaparak farkındalığı artırmaya çaba gösteriyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engellilerden Yasa Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 17:37:14. #7.11#
SON DAKİKA: Görme Engellilerden Yasa Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.