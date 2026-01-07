Görme Engellilerin Erişilebilirlik Talepleri - Son Dakika
Görme Engellilerin Erişilebilirlik Talepleri

07.01.2026 13:16
Körler Federasyonu Başkanı Tatar, erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekerek görme engellilerin korunmasını istedi.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar, görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı erişilebilirlik sorunlarına dikkati çekerek, kentlerin herkes için güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Tatar, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, beyaz bastonun görme engelliler için yalnızca bir araç değil, aynı zamanda yol arkadaşı ve rehber olduğunu vurguladı.

Toplumsal yaşamın her alanında beyaz baston kullanan bireylerle karşılaşılabileceğini dile getiren Tatar, vatandaşlara, bu kişilere önce kendilerini tanıtarak yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sormaları ve kabul edilirse harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Sürücülere de seslenen Tatar, yola inmiş beyaz bastonlu bir yaya görüldüğünde yavaşlanması, gerekirse durulması gerektiğini hatırlatarak, yasal önceliğin beyaz bastonlu yayaya ait olduğunun bilinmesini istedi.

Kentlerdeki fiziki koşulların görme engelliler için ciddi riskler barındırdığına işaret eden Tatar "Kent yetkililerini, belediyeleri engelleri ortadan kaldırarak mekanları herkes için erişilebilir hale getirmeye davet ediyoruz. Zira bugüne kadar yurdun pek çok yerinde çok sayıda arkadaşımız çukurlara düşerek, mantar, zincir gibi engellere takılarak yaralanmış hatta hayatını kaybedenler olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Toplu ulaşımda yaşanan olumsuzluklara da değinen Hasan Tatar, birçok şehirde otobüs ve metro gibi araçlarda durakları bildiren sesli anons sistemlerinin bulunmadığını ya da düzgün çalışmadığını, bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmediğini kaydetti.

Tatar, sarı takip çizgilerinin yapımında kullanılan malzemelerin çeşitli kazalara yol açtığını belirterek, bu hizmetlerin evrensel standartlara uygun şekilde yapılmasının hem uygulamayı güçlendireceğini hem de kaynak israfını önleyeceğini ifade etti.

Bazı bölgelerde araçların ve esnaf tezgahlarının sarı çizgiler üzerine bırakıldığını, ayrıca scooterların rastgele terk edilmesinin ciddi kazalara neden olduğunu kaydeden Tatar, "Sürücülerimizi, esnafımızı ve vatandaşlarımızı bu konularda duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı

Tatar, yöneticilere, siyasal partilere ve TBMM'ye de çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Bugün birçok çağdaş, demokratik ülkede beyaz baston yasası bulunmaktadır. Meclisimizin, sivil toplum örgütlerimizin görüşünü de alarak en kısa zamanda beyaz bastonun standartlarını, kullanım alanlarını, ihlallere yönelik yaptırımları da kapsayacak şekilde bir beyaz baston yasasını çıkarmalarını istiyoruz. Bağımsız, güvenli erişilebilir yaşam herkes gibi biz görme engellilerin de hakkıdır."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Ulaşım, Tatar, Son Dakika

