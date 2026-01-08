Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı - Son Dakika
Yaşam

Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Görüntü Türkiye\'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
08.01.2026 16:09
Görüntü Türkiye\'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Yol kenarında uygunsuz davranışlarda bulunan çifte bir kadın tepki gösterdi. ''Çoluk çocuğumuz var'' sözleri üzerine çift toparlanıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bir çiftin araçlarını kenara çekerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu sırada bölgeye gelen bir kadın, "Ne yapıyorsunuz burada? Çoluk çocuğumuz var" diyerek duruma sert çıktı.

HEMEN UZAKLAŞTILAR

Uyarı karşısında neye uğradığını şaşıran çift ise hızla toparlanıp araçla bölgeden uzaklaştı. Yaşanan anlar cep telefonuyla kaydedilirken görüntüler kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.

