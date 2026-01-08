Görüntü Türkiye\'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Bir çiftin araçlarını kenara çekerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu sırada bölgeye gelen bir kadın, "Ne yapıyorsunuz burada? Çoluk çocuğumuz var" diyerek duruma sert çıktı.
Uyarı karşısında neye uğradığını şaşıran çift ise hızla toparlanıp araçla bölgeden uzaklaştı. Yaşanan anlar cep telefonuyla kaydedilirken görüntüler kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.
