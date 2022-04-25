Göynük'te yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Göynük'te yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı

25.04.2022 14:15
Göynük'te yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Göynük Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen törene, Göynük Kaymakamı Fatih Çevik, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Armağan, birlik başkanları, teknik personel, üreticiler ve tohum almaya hak kazanan yetiştiriciler katıldı.

Törende konuşan Murat, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 800 torba tohumluk tedarik edileceğini bildirdi.

Göynük'e 700, Merkez'e 50, Seben'e 30 ve Mudurnu ilçesine 20 torba tohum dağıtılacağını aktaran Murat, "Projenin tamamıyla 24 bin dekar alanda ekiliş öngörülmekte olup, yaklaşık üretim 6 bin ton, üretim değeri ise 30 milyon lira hesaplanmakta. Projeden Göynük, Merkez, Seben ve Mudurnu ilçeleri faydalanacak." dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra yağlık ayçiçeği tohumlarını hak sahiplerine teslim etti.

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Göynük, Tarım, Tohum, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göynük'te yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göynük'te yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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