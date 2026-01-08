Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı - Son Dakika
Yaşam

Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Haberin Videosunu İzleyin
08.01.2026 12:08
Haber Videosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 isimden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aralarında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör'ün de yer aldığı 7 isim serbest bırakıldı. Güngör, savcılık ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul ederek, pişman olduğunu belirtti.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan ve dün Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan 26 isimden 19'u tutuklandı, 4'ü ev hapsiyle, 3'ü yurtdışı yasağıyla serbest kaldı.

Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz savcılık ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Binnur Buse, Gözde Anuk ile Sedef Selen Atmaca'nın arasında bulunduğu 7 kişi ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı. 19 kişi ise ise mahkemece tutuklandı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Sabah'ta yer alan habere göre, iki gün boyunca gözaltında kalan ve test örnekleri vermesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güngör, savcılık ifadesinde üzerine atılı uyuşturucu suçlamalarını kabul etti. Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek, "Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım" dedi.

Tutuklanan isimler şöyle:

  • Suat Yıldız
  • Berna Aracı
  • Gülsüm Bayrak
  • Hakan Yıldız
  • Koray Bezli
  • Lerma Elmas
  • Merve Eryiğit
  • Merve Uslu
  • Veysel Avcı
  • Arif Altunbulak
  • Burak Altındağ
  • Ceyda Ersoy
  • Duygu Açıksöz
  • Ece Cerenbelli
  • Gizem Özköroğlu
  • Muzaffer Yıldırım
  • Nevin Şimşek
  • Özge Bitmez
  • Sevgi Taştan.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet yılmaz Ahmet yılmaz:
    burda yazan hic bir ismi tanimiyorum bisey kaybettigimide düşünmüyorum 26 1 Yanıtla
  • Kerem Kırmızı Kerem Kırmızı:
    alayı beş para etmez 7 0 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    parayı bulduklarında nereye harcayacaklarını bilmiyen zenginlet bunlar 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
