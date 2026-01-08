Gözaltına alınan Doğukan Güngör\'den uyuşturucu itirafı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan ve dün Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan 26 isimden 19'u tutuklandı, 4'ü ev hapsiyle, 3'ü yurtdışı yasağıyla serbest kaldı.

Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz savcılık ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Binnur Buse, Gözde Anuk ile Sedef Selen Atmaca'nın arasında bulunduğu 7 kişi ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı. 19 kişi ise ise mahkemece tutuklandı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Sabah'ta yer alan habere göre, iki gün boyunca gözaltında kalan ve test örnekleri vermesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güngör, savcılık ifadesinde üzerine atılı uyuşturucu suçlamalarını kabul etti. Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek, "Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım" dedi.

Tutuklanan isimler şöyle: