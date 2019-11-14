Son Dakika Haberleri: Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
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Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi

6 saat önce

Hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ile meclis komisyonu çalışmalarını izleyen 3 gazeteci mahkemeye sevk edildi. Ancak haklarında henüz tutuklama talebinin olup olmadığı bilinmiyor.

Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi, System.String[]

Hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ile meclis komisyonu çalışmalarını izleyen 3 gazeteci mahkemeye sevk edildi. Ancak haklarında henüz tutuklama talebinin olup olmadığı bilinmiyor.


Meclis Komisyonu'nu takip eden gazeteci Canan Coşkun, belgeselci Kazım Kızıl ve KHK TV muhabiri Tuba Demir dün gözaltına alınmıştı. Şaban Vatan ise sabah saatlerinde, ifade vermek için polis tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:01 
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