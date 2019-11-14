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Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
6 saat önce
Hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ile meclis komisyonu çalışmalarını izleyen 3 gazeteci mahkemeye sevk edildi. Ancak haklarında henüz tutuklama talebinin olup olmadığı bilinmiyor.
Hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ile meclis komisyonu çalışmalarını izleyen 3 gazeteci mahkemeye sevk edildi. Ancak haklarında henüz tutuklama talebinin olup olmadığı bilinmiyor.
Meclis Komisyonu'nu takip eden gazeteci Canan Coşkun, belgeselci Kazım Kızıl ve KHK TV muhabiri Tuba Demir dün gözaltına alınmıştı. Şaban Vatan ise sabah saatlerinde, ifade vermek için polis tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:01
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