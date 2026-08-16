Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK\'nın mimarı için adli kontrol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ağustos'ta geniş çaplı ve eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmişti. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı değerlendirilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada şüphelilere; suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltilmişti. Operasyon kapsamında toplam 38 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

YENİ TCK'NIN MİMARLARINDAN PROF. DR. GÖKÇEN SERBEST

Soruşturma dosyasında gözaltına alınan 38 şüpheli arasında yer alan en dikkat çekici isimlerden biri ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen oldu. Aynı zamanda eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi olan ve 2005 yılındaki yeni Türk Ceza Kanunu'nun hazırlık aşamasında kritik roller üstlenen Prof. Dr. Gökçen'in adli işlemleri tamamlandı. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği, ünlü hukukçunun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SERBEST BIRAKILAN DİĞER İSİMLER

Mahkemedeki sorgu süreçlerinin ardından Prof. Dr. Ahmet Gökçen'in yanı sıra beş şüpheli hakkında daha tahliye kararı verildi. Hakimlik; Yusuf Büyükgöze, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi'nin de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

İŞTE TUTUKLANAN 32 KİŞİ

Tutuklanan isimler şu şekilde:

Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğut Pekcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul, Muhammet Karaköse.