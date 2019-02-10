Son Dakika Haberleri: Göztepe 3 Hafta Sonra 3 Puan Aldı

Göztepe 3 Hafta Sonra 3 Puan Aldı

18 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Göztepe 3 Hafta Sonra 3 Puan Aldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı müsabakayı ev sahibi Göztepe kazanarak üç hafta aradan sonra 3 puana uzandı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Göztepe savunmasından seken topla ceza yayı çizgisi üzerinde buluşan Djalma'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı. 4. dakikada Djalma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 12. dakikada Fernandes'in ortasında Göztepe savunması bir an duraksadı. Topu önünde bulan Cisse'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı. 20. dakikada son çizgiye inen Serdar'ın ortasında arka direkte Yasin'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Deniz Kadah kafayla ağlara gönderdi. 1-0 32. dakikada Andre Castro'nun sol kanattan ortasında, ceza sahası içinde Borges'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0 36. dakikada Fernandes'in röveşatasında top az farkla dışarı çıktı. 42. dakikada Djalma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavelles kafayla topu ağlara yolladı

49. dakikada Efecan sağdan ortaladı, müsait durumdaki Ozan'ın kafasında top auta çıktı. 57. dakikada Djalma'nın ortaladığı topa Cisse vurdu, yakın direkte iyi yer tutan Beto topu kornere çeldi. 61. dakikada Tzavellas'dan çok şık bir çalımla kurtularak kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşunda Haydar gole izin vermedi. 72. dakikada Borges'in sağdan yaptığı ortaya Serdar kafayı vurdu, top kalenin üzerinden dışarı çıktı. 74. dakikada Djalma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin düzgün vuruşunda maça denge geldi. 89. dakikada Nabil Ghilas'ın harika rövaşatasında top ağlarla buluşurken, hakem Fırat Aydınus VAR odasından gelen uyarı sebebiyle pozisyonu saha kenarında bulunan televizyondan izledi ve golü verdi. 3-2

Stat: Bornova Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Lumor xx, Poko xx (Alpaslan dk. 71 x), Borges xx (Gouffran dk. 80 x), Castro, Yasin xxx, Serdar xx, Deniz xxx (Ghilas dk. 83 x) Yedekler: Göktuğ, Halil, Ngando, Yalçın, Berkan, Kadu, Tayfur Teknik Direktör: Kemal Özdeş Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Wanderson, Tzavellas xxx (Caulker dk. 90+3 ?), Nsakala xx, Welinton xx, Ceyhun xx, Ozan xx (Taha dk. 83 x), Djalma xxx, Efecan xx, Fernandes xx (Josef dk. 88 ?), Cisse xxx Yedekler: Ufuk, Hasan, Caulker, Hakan, Cenk Ahmet Teknik Direktör: Sergen Yalçın Goller: Deniz Kadah (dk. 20), Borges (dk. 32), Ghilas (dk. 89) (Göztepe), Tzavellas (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor) Kırmızı kart: Serdar (dk. 90+2) (Göztepe) Sarı kartlar: Borges, Poko, Castro, Yasin, Serdar, Beto, Alpaslan (Göztepe), Welinton, Nsakala, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Beto, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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