Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas, orta ve şut çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun oynadı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?