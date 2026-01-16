Göztepe Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Göztepe Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

16.01.2026 20:31
Göztepe, Çaykur Rizespor maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarına devam ediyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan futbolcular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirdi.

Göztepe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.???????

Kaynak: AA

