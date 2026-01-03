Göztepe Çift İdmanla Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına çift idmanla devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sabah antrenmanına salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başlayan takım, sahada gerçekleştirilen koşu çalışmalarıyla antrenmanı sonlandırdı.
Akşam antrenmanında ısınma çalışmalarının ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, günü taktiksel oyunla bitirdi.
