Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas ve şut çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.



Göztepe'de milli takımlardan dönen Beto, Bubacarr Sanneh, Ege Özkayımoğlu ve Yusuf Talum antrenmanda yer aldı. Cameron Jerome'un bir süre takımla çalıştığı sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Wallace Reis ve Hakan Çinemre idmana çıkmadı.