Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
12 dakika önce
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas ve şut çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas ve şut çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.
Göztepe'de milli takımlardan dönen Beto, Bubacarr Sanneh, Ege Özkayımoğlu ve Yusuf Talum antrenmanda yer aldı. Cameron Jerome'un bir süre takımla çalıştığı sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Wallace Reis ve Hakan Çinemre idmana çıkmadı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:05
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