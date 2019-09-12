Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

12 dakika önce

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas ve şut çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.

Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas ve şut çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.


Göztepe'de milli takımlardan dönen Beto, Bubacarr Sanneh, Ege Özkayımoğlu ve Yusuf Talum antrenmanda yer aldı. Cameron Jerome'un bir süre takımla çalıştığı sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Wallace Reis ve Hakan Çinemre idmana çıkmadı.

Tamer Tuna, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:05 
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