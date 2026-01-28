Göztepe'den Milli Takım Hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe'den Milli Takım Hayali

Göztepe\'den Milli Takım Hayali
28.01.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin Arda ve Taha'sı, A Milli Takım için davet bekliyor. Galibiyet parolasıyla hazırlanıyorlar.

TRENDYOL Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe beraberliğinin ardından cumartesi günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe'de sağ kanat Arda Okan Kurtulan ve stoper Taha Altıkardeş A Milli Takım hayalini kuruyor. Göztepe'de sergiledikleri performansla hem takıma büyük katkı koyan hem de transferin gözde isimleri olmayı başaran iki futbolcu ay-yıldızlı takımımızdan davet beklemeye başladı. Arda Okan'ın A Milli Takım'da görev alabilmek adına Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan gelen teklifleri reddettiği ifade edildi.

Bu yaz düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde 26 Mart 2026 Perşembe günü Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak. Türkiye; Romanya'yı elediği takdirde, finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda karşılaşacak. Göztepe'de 3'üncü sezonunu geçiren 22 yaşındaki Taha, Türkiye U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Yaz döneminde Adana Demirspor'dan gelen 23 yaşındaki Arda ise daha önce Arnavutluk U21 takımında görev aldı.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den Milli Takım Hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:08:07. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe'den Milli Takım Hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.