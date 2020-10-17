Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top çalışması yaptı.

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