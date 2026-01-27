Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
