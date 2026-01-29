Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor
29.01.2026 19:20
Göztepe, Fatih Karagümrük ile 31 Ocak'taki maça hazırlık antrenmanlarına devam ediyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalışan oyuncular, ikinci bölümde şut çalıştı.

Göztepe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

