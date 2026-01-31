Göztepe, Karagümrük'ü 2-1 ile Geçti - Son Dakika
Spor

Göztepe, Karagümrük'ü 2-1 ile Geçti

31.01.2026 22:12
Göztepe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında topla hızla ceza sahası içine giren Larsson'un ara pasında sol çaprazda Tiago Çukur kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tiago'nun vuruşunda kaleci Lis, ayaklarıyla meşin yuvarlağı çıkardı.

60. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünden Olaitan'ın kullandığı frikikte, barajın altından geçen topu kaleci Grbic kurtardı.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk. 57), Allan Godoi Santos, Heliton, Cherni, Malcom Bokele, Junior Olaitan (Rhaldney dk. 74), Efkan Bekiroğlu (Novatus Miroshi dk. 57), Anthony Dennis, Juan (Guilherme Luiz dk. 89), Janderson (Jeferson dk. 74)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, İbrahim Sabra

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Davide Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Ricardo Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Matias Kranevitter, Berkay Özcan, Warren Babicka Shavy (Tiago Çukur dk. 46), Sam Larsson (Bartuğ Elmaz dk. 63), Serginho (Ahmed Traore dk. 63), Barış Kalaycı (Ahmet Sivri dk. 80)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Muhammed Kadıoğlu, Burhan Ersoy, Abdul Kader Moussa Kone, Tarık Buğra Kalpaklı

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Serginho (dk. 13) (Fatih Karagümrük), Junior Olaitan (dk. 20) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Juan, Dennis (Göztepe), Ali Yiğit Çınar, Barış Kalaycı, Ivo Grbic, Esgaio, Bartuğ Elmaz (Fatih Karagümrük) - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

