Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinde Ferencvaros'ta profesyonel olan 30 yaşındaki kaleci sonra sırasıyla Yunanistan'da Olympiakos, İspanya'da Getafe, Almanya'da Greuther Fürth ve Yunanistan'da Atromitos takımlarında forma giydi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:47 - Kaynak: AA
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