Göztepe'nin Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'nin Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika Spor

Göztepe'nin Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

6 saat önce

Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olarak 5 maçlık yenilgisi sona eren Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, bu mağlubiyeti, galibiyetleri unuttukları gibi unutmak zorunda olduklarını bildirdi.

Göztepe'nin Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi, System.String[]

Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olarak 5 maçlık yenilgisi sona eren Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, bu mağlubiyeti, galibiyetleri unuttukları gibi unutmak zorunda olduklarını bildirdi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Süper Lig'de 5 haftalık çıkışlarını devam ettirmek için çıktıkları müsabakada Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olduklarını belirtti.

Müsabakanın ilk yarısında oyunun dengede gittiğini ifade eden Palut, 3 kez duran toptan gol olduğunu ve bunlardan 2'sini kalelerinde gördüklerini, buna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Palut, ikinci devrede riskler aldığını ancak hücum çeşitliliğini sahaya yansıtamadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Özetle söylemek gerekirse istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bizden daha fazla isteyen bir Gençlerbirliği takımı vardı. Tabii ki futbolda yenilgiler var, önemli olan bu yenilgilerin takımda kırılma yaratmasına izin vermemek. Nasıl ki galibiyetleri hemen ertesi gün unutuyorsak bu mağlubiyeti de unutmak durumundayız. Yapacağımız antrenmanla hep beraber ayağa kalkarak çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz."

Ligde 5 hafta sonra kaybetti

Süper Lig'de deplasmandaki Trabzonspor galibiyetiyle başladığı seride 5 maç yenilmeyen ve bu müsabakalarda 11 puan toplayan Göztepe, dün Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. İzmir temsilcisi deplasmandaki Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü galibiyetlerinin ardından bu sefer dış sahada kaybetti.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut da takımının başında çıktığı 4. lig maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Göztepe'de bu sezon 4. sarı kartını gören Berkan Emir, 16. haftada 21 Aralık Cumartesi günkü Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 18 Aralık Çarşamba günü ilk müsabakada 2-1 mağlup ettiği Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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