Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki sabah antrenmanında ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, şut çalışması ile idmanını tamamladı.

Akşam ise taktik idmanı gerçekleştirildi.

Göztepe, yarınki çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.