Göztepe Zor Maçta 3 Puanı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe Zor Maçta 3 Puanı Aldı

31.01.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 3 puan aldı. Stoilov, eksikliklere dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, zor bir maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çünkü bizim adımızı böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri gibi çok zor bir mücadele olduğunu söyledi.

3 puanı alıp yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Stoilov, "Belki de bu maçı her puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı kazanmanın ne kadar zor olacağını yeterince iyi bir şekilde oyuncularıma anlatamamış olabilirim. Çünkü geçen yıl biz 4 puanla Avrupa'ya gidemedik ve bu 4 puanı aslında ligden düşen Hatay'a karşı kaybetmiştik. Bugün de aslında zor bir maç geçti bizim adımıza ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz çünkü bizim adımızı böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi." dedi.

Bir an önce kendi futbollarına dönmeleri gerektiğini kaydeden Stoilov, şöyle devam etti:

"Özellikle savunma anlamında rakibin 2-3 tane kalemizde yarattığı net fırsatlar oldu. Daha önce maçlarda rakibe bu fırsatları vermiyorduk. Bu savunmada hırs ve organizasyon anlamında eksiklikler yaşadığımızın bir göstergesi. Hücumda pozisyonlar yarattık ama orada da sonuçlandırma anlamında kesinlikle daha öz güvenli olmamız gerekiyor. Defansif organizasyonumuza hızlı bir şekilde geri dönmeliyiz. En üst seviyede ve aynı zamanda enerjimizi de çok hızlı bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Bugün bu noktalarda eksik kaldığımızı düşünüyorum. Özellikle maçın ilk 17 dakikasında istediğimiz o yüksek enerjiyle maça başlayamadık. Bu bölümde rakip bizden daha iyiydi. Daha sonra enerjimizi yükselttik ve bu bölümde pozisyonlar bulmaya başladık, goller bulduk. Yolumuza devam edebilmemiz, hedefimizde yürüyebilmemiz adına gerçekten çok değerli 3 puan olduğunu düşünüyorum."

Olaitan ve Janderson'un yeni transferlerin gelmesiyle birlikte goller atmaya başladığını vurgulayan Stoilov, "Rekabet ortamı böyle bir şey. Oyuncuları maksimum seviyelerine ulaşmaları için takımda kesinlikle bir rekabet ortamı oluşturmanız gerekiyor. Bu gerçekten takımın başarısı adına çok değerli ve aynı zamanda oyuncuların gelişimi adına. Bugün Olaitan ve Janderson'un daha fazla performans göstermelerini bekliyorum. Çünkü onların potansiyelinin bundan çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Yeni gelen oyuncularımız da bir an önce forma yarışına girmelerini ve her şeyini vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Stoilov, kaptan İsmail Köybaşı'nın antrenmanda sakatlandığını ve ilk izlenimen göre durumunun ciddi olduğunu, birkaç ay aralarında olamayacağını, Arda Okan Kurtulan'ın da sakatlığının kontrol edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Zor Maçta 3 Puanı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 23:36:52. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe Zor Maçta 3 Puanı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.