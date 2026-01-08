Gram Altın 6.136 Lira Seviyesinde - Son Dakika
Ekonomi

Gram Altın 6.136 Lira Seviyesinde

08.01.2026 10:38
Gram altın, güne düşüşle başlayarak 6.136 lira seviyesinde işlem görmekte, jeopolitik gerilimler etkili.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 136 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 bin 165 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 6 bin 136 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 391 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 406 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,9 azalışla 4 bin 452 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 432 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi de dahil olmak üzere artan jeopolitik gerilimler ile ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller arasında karar almaya çalışıyor.

Altının ons fiyatındaki hareketler, yatırımcıların kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesi, dolar endeksinin beklendiği ölçüde gerilememesi ve Fed'in faiz adımlarına ilişkin öngörülerle dalgalı bir görünüm veriyor.

Dün ADP Araştırma Enstitüsünün açıklanan ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında artarken, JOLTS açık iş sayısı da geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerde ABD iş gücü piyasasında kademeli ama belirgin bir soğumanın öne çıktığını belirterek, bazı veri setlerinde istihdam zayıflığı sinyalleri olsa da toplam ekonomik görünümün Fed'in gevşek politikada acele etmeyebileceği tahminlerini beslediğini ifade etti.

Yatırımcılar, cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisinden ABD'deki iş gücü durumuna ilişkin daha fazla bilgi edinecek.

Kaynak: AA

