Ekonomi

Gram Altın 6.558 Liraya Yükseldi

20.01.2026 09:44
Gram altın, küresel piyasalardaki jeopolitik riskler nedeniyle 6.558 liradan işlem görüyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 558 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 bin 496 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 1 değer kazancıyla 6 bin 558 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 930 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 510 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan siyasi ve jeopolitik risklerin etkisiyle 4 bin 717,1 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu ise dünkü kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 4 bin 710 dolardan işlem görüyor.

ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle karşı karşıya getiren Grönland'ı ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi güvenli liman varlıklara talebi artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikada gerilimi artıran tutumu ve ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarını daha da düşürmesine yönelik çağrıları da değerli metal fiyatlarının rekor kırmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ile uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi

