Grammy Ödülleri'nde Protesto Gecesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Grammy Ödülleri'nde Protesto Gecesi

02.02.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bad Bunny ve Billie Eilish, Grammy Töreni'nde göçmenlik politikalarını eleştirdi.

(ANKARA) - 2026 Grammy Ödülleri'ne, Bad Bunny'nin "Yılın Albümü" dalındaki zaferi ve hem kendisinin hem de Billie Eilish'in ABD Göçmenlik Polisleri'ne (ICE) yönelik protestoları damga vurdu.

Grammy Ödülleri'nde ICE protestoları öne çıktı. İspanyolca bir albümle en büyük ödülü kazanan ilk sanatçı olarak tarihe geçen Bad Bunny ve "Yılın Şarkısı" ödülünü alan Billie Eilish, teşekkür konuşmalarında göçmen politikalarını eleştirdi.

"Debí Tirar Más Fotos" albümüyle müzik endüstrisinin en prestijli ödülünü alan Bad Bunny, konuşmasında göçmenlere vurgu yaparak ICE'ı hedef aldı. Porto Rikolu sanatçı, büyük alkış alan konuşmasında, "Tanrı'ya teşekkür etmeden önce, ICE dışarı diyeceğim. Bizler vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve biz Amerikalıyız" dedi.

Tarihi ödülünü göçmenlere ithaf eden Bad Bunny, hem İspanyolca hem İngilizce yaptığı konuşmada, "Bu ödülü, hayallerinin peşinden gitmek için yurtlarını terk etmek zorunda kalan tüm insanlara adamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gecenin bir diğer önemli ödülü olan "Yılın Şarkısı"nı "Wildflower" ile kazanan Billie Eilish de sahneden göçmenlik yetkililerini eleştirdi. 2024 çıkışlı "Hit Me Hard and Soft" albümünde yer alan şarkısıyla ödülün sahibi olan Eilish, "Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir. Söylemek istediğim tek şey ICE'a lanet olsun" şeklinde konuştu.

Donald Trump'tan Trevor Noah'a Epstein tepkisi

Gecenin sunucusu Trevor Noah'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Jeffrey Epstein arasındaki eski dostluğa dair yaptığı şaka, Trump'ın tepkisine neden oldu.

Noah, Billie Eilish'in ödülünü kazanmasının ardından, "Vay canına. Bu her sanatçının istediği bir Grammy. Neredeyse Trump'ın Grönland'ı istediği kadar. Ki bu mantıklı. Yani, Epstein'in adası gittiğine göre, Bill Clinton ile takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var" dedi.

Trump, bu sözlere kendi sosyal medya üzerinden yanıt vererek Noah'a dava açacağı tehdidinde bulundu. Trump paylaşımında, "Noah benim hakkımda yanlış bir şekilde Donald Trump ve Bill Clinton'ın Epstein Adası'nda vakit geçirdiğini söyledi. Yanlış! Bill adına konuşamam ama ben Epstein Adası'na veya yakınına hiç gitmedim... Noah, tam bir ezik, gerçekleri öğrense iyi olur" ifadelerini kullandı.

Gecenin ödülleri: Kendrick Lamar rekor kırdı

Gecede "Luther" şarkısıyla SZA ile birlikte "Yılın Kaydı" ödülünü kazanan Kendrick Lamar, rap dünyasında yeni bir rekora imza attı. "GNX" ile "En İyi Rap Albümü" ödülüne de sahip olan Lamar, toplam Grammy sayısını 27'ye çıkararak 25 ödüllü Jay-Z'yi geride bıraktı ve en çok Grammy kazanan rap sanatçısı unvanını ele geçirdi.

Ödülü kabul ederken "Burada olmak bir onur. Hip-hop her zaman tam burada olacak... Kültürü yanımızda taşıyacağız" diye konuştu.

Törende ayrıca Lady Gaga "Mayhem" ile "En İyi Pop Vokal Albümü" ödülünü alırken, Jelly Roll "Beautifully Broken" ile "Çağdaş Country Albümü" kategorisinde zafere ulaştı. En İyi Yeni Sanatçı ödülü Olivia Dean'in oldu.

Gecede Cher'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilirken, merhum sanatçılar D'Angelo ve Roberta Flack için düzenlenen anma bölümünde Ms. Lauryn Hill, 1999 yılından bu yana ilk kez Grammy sahnesine çıktı.

Kaynak: ANKA

Grammy Ödülleri, Billie Eilish, Kültür, Sanat, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Grammy Ödülleri'nde Protesto Gecesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu

12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:42:31. #7.11#
SON DAKİKA: Grammy Ödülleri'nde Protesto Gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.