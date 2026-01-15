Grok'a Müstehcen İçerik Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Grok'a Müstehcen İçerik Engeli

15.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın Grok robotunun müstehcen görsel oluşturma özelliği, yasaklı bölgelerde engellenecek.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok'un, son dönemde tepki çeken müstehcen görsel oluşturma özelliğinin "yasa dışı olduğu bölgelerde" tüm kullanıcılar için engelleneceği duyuruldu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, son zamanlarda kişilerin rızası olmadan platformda uygunsuz görüntüler oluşturmakla eleştirilen xAI şirketinin yapay zeka sohbet robotu Grok'a ilişkin yeni güncellemeler ele alındı.

Platformu herkes için güvenli ortam haline getirme konusundaki kararlılığın sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Çocuk istismarı, rızasız çıplaklık ve istenmeyen cinsel içerik gibi her türlü eyleme karşı sıfır tolerans politikamızı koruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, platformun kurallarını ihlal eden müstehcen içerikli paylaşımların kaldırılması için harekete geçileceği, kuralları ihlal eden hesaplara karşı önlem alınacağı ve çocuk istismarıyla ilgili arama yapan hesapların güvenlik güçlerine bildirileceği belirtildi.

Grok hesabının, "bikini gibi" uygunsuz görsel oluşturmasına izin vermemesi için teknolojik önlemlerin alındığı ifade edilen açıklamada, bu kısıtlamanın ücretli aboneler dahil tüm kullanıcılar için geçerli olduğu vurgulandı.

Bunun, Grok hesabını kötüye kullanarak yasayı veya platformun politikalarını ihlal etmeye çalışan kişileri sorumlu tutmaya çalıştığı ve ek koruma sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Grok hesabı veya Grok'un X uygulaması üzerinden gerçek kişilere ait görüntülerin müstehcen görsellere dönüştürülmesine olanak tanıyan özelliğin "yasa dışı olduğu bölgelerde" tüm kullanıcılar için engelleneceği duyuruldu.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istediği "sosyal medya akımına" İngiltere ile diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatını vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Elon Musk, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grok'a Müstehcen İçerik Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:30:55. #7.11#
SON DAKİKA: Grok'a Müstehcen İçerik Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.