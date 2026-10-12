Grup toplantıları öncesi dikkat çeken ayrıntı: Kılıçdaroğlu ve Özel aynı frekansta buluştu - Son Dakika
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Grup toplantıları öncesi dikkat çeken ayrıntı: Kılıçdaroğlu ve Özel aynı frekansta buluştu

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Grup toplantıları öncesi dikkat çeken ayrıntı: Kılıçdaroğlu ve Özel aynı frekansta buluştu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın TBMM'de gerçekleştireceği grup toplantıları öncesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. İki liderin 2 saat arayla yapacağı konuşmaların canlı yayınları için basın kuruluşlarına aynı uydu frekans bilgilerinin iletildiği görüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yarın 4 siyasi partinin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Bu partiler arasında CHP ile Yeni Parti de yer alacak. İlk önce Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ardında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarak partilerinin grup toplantısında konuşacak.

AYNI FREKANS PAYLAŞILDI

Toplantılar öncesinde basın kuruluşlarına gönderilen canlı yayın bilgileri ise dikkat çekti. CHP ve Yeni Parti tarafından paylaşılan programlarda, iki liderin konuşmalarının yayınlanacağı uydu frekanslarının birebir aynı olduğu görüldü.

Her iki konuşma için de Türksat 3/A uydusu üzerinden 10979 frekansı, 4100 sembol hızı, dikey (V) polarizasyon ve 5/6 FEC bilgileri paylaşıldı.

KONUŞMALAR ARASINDA 2 SAAT VAR

Özel'in grup toplantısı saat 11.30'da, Kılıçdaroğlu'nun konuşması ise saat 13.30'da başlayacak. İki liderin programları arasında iki saat bulunurken, aynı frekansın kullanılmasının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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    Yorumlar (1)

  • Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    Editör sarayın kuklasını kullandınız yemedi halk, şimdi de bu yola mı baş vurdunuz, yazık senin gibi editöre, yazık hepinize 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Grup toplantıları öncesi dikkat çeken ayrıntı: Kılıçdaroğlu ve Özel aynı frekansta buluştu - Son Dakika
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