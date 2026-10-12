Grup toplantıları öncesi dikkat çeken ayrıntı: Kılıçdaroğlu ve Özel aynı frekansta buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yarın 4 siyasi partinin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Bu partiler arasında CHP ile Yeni Parti de yer alacak. İlk önce Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ardında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarak partilerinin grup toplantısında konuşacak.

AYNI FREKANS PAYLAŞILDI

Toplantılar öncesinde basın kuruluşlarına gönderilen canlı yayın bilgileri ise dikkat çekti. CHP ve Yeni Parti tarafından paylaşılan programlarda, iki liderin konuşmalarının yayınlanacağı uydu frekanslarının birebir aynı olduğu görüldü.

Her iki konuşma için de Türksat 3/A uydusu üzerinden 10979 frekansı, 4100 sembol hızı, dikey (V) polarizasyon ve 5/6 FEC bilgileri paylaşıldı.

KONUŞMALAR ARASINDA 2 SAAT VAR

Özel'in grup toplantısı saat 11.30'da, Kılıçdaroğlu'nun konuşması ise saat 13.30'da başlayacak. İki liderin programları arasında iki saat bulunurken, aynı frekansın kullanılmasının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.